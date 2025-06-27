Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 27 июня 2025Мир

Трамп рассказал о спасении верховного лидера Ирана от уродливой смерти

Трамп заявил, что спас Хаменеи от очень уродливой и позорной смерти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от уродливой смерти. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Я спас его от очень уродливой и позорной смерти, и он вовсе не обязан говорить: "Спасибо, президент Трамп"», — сказал он.

Американский лидер рассказал, что в финальной фазе ирано-израильской войны он потребовал от Израиля вернуть на базу большую группу самолетов, которые уже направлялись прямо в Тегеран.

По его словам, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) рассчитывала на «великую битву» и финальный нокаут, который стал бы самым разрушительным ударом всей кампании.

Ранее Трамп заявил, что без колебаний бы снова нанес удар по Ирану. Он отметил, что пойдет на этот шаг, если выяснится, что у Тегерана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Четыре человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

    Трамп рассказал о спасении верховного лидера Ирана от уродливой смерти

    Москвичам спрогнозировали погоду в выходные

    Сбежавшего из России члена международной группы наркоторговцев задержали в Перу

    Мужчины напились до бессознательного состояния и лишились отпуска в Европе

    В российском регионе объявили «день без разводов»

    Верку Сердючку передумали наказывать за русский язык

    Парам раскрыли простой способ снизить риск развода

    В России назвали срок готовности АЭС для Луны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости