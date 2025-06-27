Трамп высказался о новом ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп признал, что без колебаний бы снова нанес удар по Ирану. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС
«Я бы без колебаний снова нанес удар по Ирану, если выяснится, что у Ирана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы», — сказал он.
Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что он — человек глубокой веры и должен говорить правду. «Вас разбили в пух и прах. Израиль тоже сильно пострадал», — уточнил Трамп.
Ранее американский предприниматель Илон Маск обратился к Хаменеи. Он спросил у него, являются ли США большим или величайшим сатаной.