Трамп высказался о новом ударе по Ирану

Трамп признался, что без колебаний снова бы нанес удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп признал, что без колебаний бы снова нанес удар по Ирану. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает ТАСС

«Я бы без колебаний снова нанес удар по Ирану, если выяснится, что у Ирана есть уран с уровнем обогащения, достаточным для создания ядерной бомбы», — сказал он.

Глава Белого дома также обратился к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, отметив, что он — человек глубокой веры и должен говорить правду. «Вас разбили в пух и прах. Израиль тоже сильно пострадал», — уточнил Трамп.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обратился к Хаменеи. Он спросил у него, являются ли США большим или величайшим сатаной.