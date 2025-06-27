Туристов предупредили об обрушившихся на Европу сильных ливнях и аномальной жаре

Туристов призвали быть осторожными при посещении европейских стран из-за обрушившихся на них сильных ливней и аномальной жары. Об этом сообщает Daily Mail.

Путешественников предупредили, что в Испании и Италии в конце июня и начале июля ожидается изнурительная жара, а в Греции бушуют лесные пожары. Уже есть случаи летальных исходов: турист на острове Майорка не выжил из-за теплового удара. А в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 46 градусов из-за горячих ветров со стороны Африки.

Тем временем Франция и Германия страдают от сильных ливней, града и наводнений, которые уже унесли жизни трех человек.

Год назад жара обрушилась на Грецию — страна столкнулась с самым высоким за последние 20 лет риском лесных пожаров. Главная культурная достопримечательность государства — Акрополь — была вынуждена закрыться из-за резкого повышения температуры.