Туристов предупредили об обрушившейся на Европу аномальной жаре

Metro: Греция столкнулась с самым высоким риском лесных пожаров за 20 лет

Туристов предупредили об аномальной жаре, обрушившейся на страны Европы летом 2024 года. Об этом сообщает Metro.

Уточняется, что больше всего от погодных условий страдают жители и гости Греции. Страна столкнулась с самым высоким риском лесных пожаров за последние 20 лет. Главная культурная достопримечательность государства — Акрополь — была вынуждена закрыться из-за резкого повышения температуры.

Метеорологи предупредили, что в некоторых частях страны жара уже достигла 46 градусов. До конца июля она вряд ли снизится, заключили эксперты.

Ранее стало известно, что в грядущий уикэнд температура в Москве будет стремиться к 30 градусам тепла. По словам метеоролога, в пятницу, 26 июля, ожидается нормальная летняя погода с температурным фоном плюс 24-26 градусов. В субботу и воскресенье столбики термометров начнут подниматься.