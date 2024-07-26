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15:15, 26 июля 2024Путешествия

Туристов предупредили об обрушившейся на Европу аномальной жаре

Metro: Греция столкнулась с самым высоким риском лесных пожаров за 20 лет

Фото: Andrea Matone / Globallookpress.com

Туристов предупредили об аномальной жаре, обрушившейся на страны Европы летом 2024 года. Об этом сообщает Metro.

Уточняется, что больше всего от погодных условий страдают жители и гости Греции. Страна столкнулась с самым высоким риском лесных пожаров за последние 20 лет. Главная культурная достопримечательность государства — Акрополь — была вынуждена закрыться из-за резкого повышения температуры.

Метеорологи предупредили, что в некоторых частях страны жара уже достигла 46 градусов. До конца июля она вряд ли снизится, заключили эксперты.

Ранее стало известно, что в грядущий уикэнд температура в Москве будет стремиться к 30 градусам тепла. По словам метеоролога, в пятницу, 26 июля, ожидается нормальная летняя погода с температурным фоном плюс 24-26 градусов. В субботу и воскресенье столбики термометров начнут подниматься.

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      Марк Успенский
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