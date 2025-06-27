Туристы чудом спаслись во время камнепада у водопада и попали на видео

DM: Две девочки уцелели во время камнепада на водопадах Лоуэр Калф Крик в США

Туристы попали на видео во время внезапного камнепада у водопада. Кадры с места событий публикует издание Daily Mail (DM).

По данным источника, инцидент произошел у водопадов Лоуэр Калф Крик на территории национального памятника Гранд-Стэркейс-Эскаланте неподалеку от Солт-Лейк-Сити в штате Юта, США. Две девочки чудом спаслись после того, как несколько булыжников упали с высоты почти 40 метров рядом с ними.

На снятых кадрах дети стоят по пояс в воде и ныряют. В это же мгновение камни падают в водоем, едва не задев их, но девочки уцелели.

Ранее 70-летний турист, гулявший у ступенчатого водопада Каатерскилл, оступился и упал с высоты рядом с водоемом. Мужчина успел позвать на помощь, но не выжил.