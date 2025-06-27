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09:47, 27 июня 2025Бывший СССР

В Армении силовики ворвались в здание епархии в Гюмри на фоне конфликта Пашиняна и церкви

ТАСС: Силовики ворвались в здание Ширакской епархии армянской церкви в Гюмри
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

В Армении силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали обыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Миграна Погосяна.

«Рано утром порядка 30 силовиков в масках ворвались в здание Ширакской епархии», — отметил он.

Отмечается, что в настоящий момент сотрудники полиции не пускают верующих в здание, где проходит обыск. До этого против главы епархии архиепископа Микаеля Аджапахяна возбудили уголовное дело, обвинив его в призывах к свержению конституционного строя.

Ранее Следственный комитет (СК) Армении обвинил в терроризме с целью захвата власти лидера армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископа Баграта Галстаняна. Он был задержан.

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