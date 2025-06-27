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22:02, 27 июня 2025Интернет и СМИ

В Германии рассказали о выделении Украине помощи на миллиард евро меньше обещанной

Bild: Германия выделит Украине на миллиард евро меньше помощи, чем обещала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Германия выделит Украине на миллиард евро меньше помощи, чем обещала, об этом рассказала немецкая газета Bild.

В материале отмечается, что в утвержденном во вторник, 24 июня, проекте бюджета на поддержку Киева заложено 8,3 миллиарда евро. В то же время Минобороны ФРГ говорило о 9,2 миллиарда. Это 7,3 миллиарда, уже одобренные парламентом, и дополнительные 1,9 миллиарда, которые должны были согласовать после обещания министра обороны Бориса Писториуса украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Кабмин канцера Фридриха Мерца (…) предоставит Украине почти на один миллиард евро меньше, чем несколько дней назад было обещано Писториусом в Киеве», — пишет издание.

В Минобороны Германии уточнили в комментарии газете, что федеральное правительство поддержит Украину на заявленные примерно девять миллиардов, о чем глава ведомства договорился с министром финансов в ходе переговоров о бюджете.

«Тот факт, что сумма помощи Украине, указанная в законопроекте кабмина, составляет не 9 миллиардов, а 8,3 миллиарда, ничего не меняет», — подчеркнули в министерстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна получила от Евросоюза дополнительную финансовую помощь. Речь идет об одном миллиарде евро. Причем эти денежные средства являются кредитом, и погашаться он будет, по его словам, из доходов от замороженных российских активов.

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