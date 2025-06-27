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18:29, 27 июня 2025Россия

В Курской области наградили забравшего патроны у бойцов ВСУ мальчика

В Курской области наградили мальчика, спрятавшего боекомплект от бойцов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Курской области наградили школьника Сергея Щеглова, забравшего патроны у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации в селе Казачья Локня. Об этом сообщает ТАСС.

Со слов мальчика, боекомплект он обнаружил, когда вместе с отцом искал еду. Находку он сложил в мешок, сверху прикрыв консервными банками из-под тушенки, отнес домой и спрятал.

«Всю дорогу, пока я шел домой, нес в руках, хотя было тяжело. И когда принес домой, положил в коробку от снарядов и засунул в подвал, после чего перенесли их в дрова и засунули очень глубоко», — рассказал он на церемонии награждения.

После освобождения села школьник передал боекомплект российским военным. Мальчику вручили награду «Защитник Курской области».

Ранее сообщалось, что жительница Курской области забирала у солдат ВСУ тушенку и раздавала гражданским. Она также помогала находить прячущихся в подвалах мирных жителей.

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