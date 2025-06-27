Алаудинов: Россия выиграла СВО, потому что решила противостоять врагам

Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Его слова приводит Telegram-канал «МОЛОТОВ "АХМАТ"».

Алаудинов подтвердил озвученный им еще в 2024 году тезис о победе России. Он обосновал это тем, что страна встала на путь противостояния своим врагам.

По мнению Алаудинова, Россия борется с приспешниками антихриста, или Даджаля, как называют его в исламской традиции. «Мы уже выиграли, потому что мы имеем мужество противостоять им, уничтожая их и делая так, чтобы Россия все-таки оставалась страной, которая остается с Богом», — сказал генерал. По его словам, определяющее значение имеет духовная победа России. «А все остальное, уничтожение каких-то бегающих солдат влево, вправо, вперед, назад, — это уже наша работа», — заключил офицер.

Ранее Алаудинов заявил об уже развязанной третьей мировой войне. Он также указал, что обмен ядерными ударами не является обязательным признаком нового глобального конфликта.