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06:27, 27 июня 2025Россия

Собака выпала из окна 12-го этажа в российском городе

Собака выпала с 12-го этажа в Южно-Сахалинске и приземлилась в блок кондиционера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Собака выпала с 12-го этажа в Южно-Сахалинске многоэтажного дома ЖК «Уюн-Парк». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Животное приземлилось во внешний блок кондиционера. По данным Telegram-канала Shot местные жители вызвали спасателей, а сами развернули брезент внизу.

Собака ждет помощи уже два часа. К дому подъехала машина МЧС с лестницей, однако ее длины не хватило.

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.

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