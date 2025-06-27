Собака выпала из окна 12-го этажа в российском городе

Собака выпала с 12-го этажа в Южно-Сахалинске и приземлилась в блок кондиционера

Собака выпала с 12-го этажа в Южно-Сахалинске многоэтажного дома ЖК «Уюн-Парк». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Животное приземлилось во внешний блок кондиционера. По данным Telegram-канала Shot местные жители вызвали спасателей, а сами развернули брезент внизу.

Собака ждет помощи уже два часа. К дому подъехала машина МЧС с лестницей, однако ее длины не хватило.

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.