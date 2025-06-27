В российском регионе три человека пострадали от удара током на судне

В Иркутской области три человека пострадали от удара током на парусном судне

В Иркутской области три человека пострадали от удара током во время прогулки на парусном судне в Братском водохранилище. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Парусное судно мачтой зацепило провода линии электропередач (ЛЭП), из-за чего троих человек, в том числе одного ребенка, ударило током. Пострадавших госпитализировали, им оказывается медицинская помощь.

В момент происшествия на борту судна находились десять человек. После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Ранее жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняла ванну и осталась без нескольких пальцев. Во время похода в ванну россиянка едва не уронила находившийся на зарядке телефон в воду и задела мокрой рукой шнур, из-за чего ее ударило током.