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15:14, 23 июня 2025Россия

Россиянка приняла ванну и осталась без пальцев

Жительнице ХМАО ампутировали пальцы после похода в ванну
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Минздрав России»

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приняла ванну и осталась без нескольких пальцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России в Telegram.

В ведомстве рассказали, что во время похода в ванну россиянка едва не уронила находившийся на зарядке телефон в воду и задела мокрой рукой шнур.

«Рука была влажной, и при касании девушку ударило током. Она потеряла сознание, погрузившись в воду. Пациентка выжила благодаря быстрой реакции мамы, которая вызвала скорую», — сообщили в Минздраве. В итоге часть пальцев пришлось ампутировать.

Ранее сообщалось, что у российской школьницы остановилось сердце после игры в фонтане.

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