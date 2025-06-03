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10:13, 3 июня 2025Россия

У российской школьницы остановилось сердце после игры в фонтане

У 13-летней белгородской школьницы остановилось сердце после игры в фонтане
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Белгородской области у 13-летней школьницы остановилось сердце после игры в контактном фонтане. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что все произошло в поселке Томаровка. Предположительно, когда девочка резвилась в фонтане, ее ударило током.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Следователи начали допрашивать свидетелей инцидента.

Ранее стало известно, что в Амурской области 16-летний подросток забрался на крышу поезда и поплатился. Юноша получил удар током, его удалось спасти.

Старшеклассника в тяжелом состоянии с термическими ожогами доставили в медицинское учреждение. По факту травмирования несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело.

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