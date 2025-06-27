Священник РПЦ Альвиан заявил о несогласии с правилами написания слова «бог»

Священник Русской православной церкви (РПЦ) Альвиан возмутился правилами написания слова «бог» в русском языке. О несогласии с современными нормами он написал в Telegram.

По словам священника, указание писать это слово со строчной буквы в таких примерах, как «слава богу» и «не дай бог», идет вразрез с третьей заповедью. «Русская православная традиция — писать с большой буквы. Так писали до прихода Ленина к власти. Для христианина фраза "слава Богу" — это не устойчивое выражение, а прославление Творца», — заявил в блоге иерей РПЦ.

Он добавил, что «традиция» написания слова «бог» со строчной буквы возникла при большевизме.

Так что в Институте Виноградова РАН или крестик снимите, или Бога с большой буквы пишите священник Альвиан

Как ранее сообщили в институте Виноградова, написание слова «бог» с большой или маленькой буквы зависит от контекста его использования. В случае использования его в церковных текстах или в контексте монотеистических религий, писать его следует с заглавной буквы.

