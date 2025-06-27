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16:37, 27 июня 2025Наука и техника

В США недосчитались бомб GBU-57 для войны с Россией

TNI: После ударов по Ирану у США осталось шесть противобункерных бомб GBU-57
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Public Domain / Wikimedia

После ударов по Ирану у США могло остаться всего шесть корректируемых противобункерных бомб GBU-57, иначе — Massive Ordnance Penetrator (MOP), чего недостаточно для возможным будущих военных кампаний, в частности, против Китая или России, подсчитал американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Брэндон Вайхерт уверяет, что с 2011 года США произвели около 20 бомб GBU-57. Из них 14 были использованы в ходе последних ударов по подземным ядерным объектам в Иране. «Если верить этим цифрам, то в арсенале Америки остается около шести GBU-57», — пишет автор.

Он отмечает, что GBU-57 необходимы США для возможного продолжения кампании в Иране, если Тегеран подолжит свою ядерную программу, а также для противостояния КНДР. «Не говоря уже о полезности этого оружия для проникновения в другие укрепленные военные цели, если Соединенные Штаты окажутся в состоянии войны с Китайской Народной Республикой (КНР) или даже с Российской Федерацией», — говорится в публикации.

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Ранее издание TWZ сообщило, что США разрабатывают преемника ударившей по иранским подземным ядерным объектам противобункерной бомбы GBU-57, считающейся самым мощным неядерным снарядом в американском арсенале.

В рамках проекта Next Generation Penetrator (NGP) планируется создать бомбу массой около 10 тонн, которая занимала бы промежуточное положение между снарядами GBU-72 и GBU-57, однако была бы способна точнее поражать цель — в пределах 2,2 метра с вероятностью 90 процентов. Другие особенности NGP — возможность подрыва боевой части на заданной глубине после вхождения в защищенную толщу и сброс оснащенной двигателем бомбы вдали от цели.

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