В США определили будущее Зеленского на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте

Профессор Доктороу: США избавятся от Зеленского, когда настанет нужный момент

На фоне тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте будущее лидера страны Владимира Зеленского уже определено — США избавятся от него, когда настанет нужный момент. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу на YouTube-каналеа Judging Freedom.

«Он никуда не денется. США его вышвырнут», — сказал профессор в ответ на вопрос, как ситуация в зоне боевых действий влияет на положение главы Украины.

В то же время, продолжил эксперт, Киев испытывает серьезные трудности в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Белый дом не выделил новую военную помощь ВСУ, а ценное обордование перенаправил Израилю, пока ВС РФ достигают поставленных целей.

«Пока мы на первых полосах читаем о разрушениях, которые Иран и Израиль нанесли друг другу, у России — полная свобода действий делать то, что должно быть сделано на Украине», — резюмировал Доктороу.