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10:55, 27 июня 2025Экономика

В Wildberries отменили одно требование к продавцам

Wildberries отменил требование к новым продавцам об открытии счета в его банке
Дмитрий Воронин

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Объединенная компания Wildberries&Russ сообщила об отмене обязательства об открытии счета в Вайлдберриз Банке для новых продавцов, внесенного в обновленную оферту, которое должно было начать действовать с 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

На введение соответствующего требования маркетплейс не пошел на фоне предостережения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), о котором стало известно ранее на этой неделе.

Изучив заявление ФАС и «обратную связь» от сотрудничающего с платформой бизнеса, в Wildberries решили, что процесс проверки новых продавцов будет проводиться без открытия банковского счета или оказания любых банковских услуг. Уточняется, что при этом проверка все равно будет осуществляться, в том числе на стороне Вайлдберриз Банка.

На прошлой неделе возглавляющая Wildberries & Russ Татьяна Ким рассказала, что Wildberries выпустит собственные банковские карты на физическом носителе, которыми можно будет рассчитываться в том числе офлайн. Отмечалось, что сотрудники компании такими картами уже пользуются.

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