В Wildberries отменили одно требование к продавцам

Wildberries отменил требование к новым продавцам об открытии счета в его банке

Объединенная компания Wildberries&Russ сообщила об отмене обязательства об открытии счета в Вайлдберриз Банке для новых продавцов, внесенного в обновленную оферту, которое должно было начать действовать с 30 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».

На введение соответствующего требования маркетплейс не пошел на фоне предостережения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), о котором стало известно ранее на этой неделе.

Изучив заявление ФАС и «обратную связь» от сотрудничающего с платформой бизнеса, в Wildberries решили, что процесс проверки новых продавцов будет проводиться без открытия банковского счета или оказания любых банковских услуг. Уточняется, что при этом проверка все равно будет осуществляться, в том числе на стороне Вайлдберриз Банка.

На прошлой неделе возглавляющая Wildberries & Russ Татьяна Ким рассказала, что Wildberries выпустит собственные банковские карты на физическом носителе, которыми можно будет рассчитываться в том числе офлайн. Отмечалось, что сотрудники компании такими картами уже пользуются.