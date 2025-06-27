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16:20, 27 июня 2025Мир

Во Франции высмеяли Макрона за странное рукопожатие с Эрдоганом

Филиппо: Макрон во время рукопожатия с Эрдоганом на саммите крутился как волчок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время рукопожатия с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО «крутился как волчок». Таким мнением поделился лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Эрдоган вновь насмехается над Макроном на саммите НАТО, крепко держа его и заставляя крутиться как волчок. Почему все считают необходимым его унизить? Потому что чувствуют его лживость, эгоцентризм и мелочность: он не соответствует уровню!» — написал политик.

Ранее появились кадры, на которых Эрдоган публично унизил Макрона на саммите НАТО в Гааге при помощи крепкого рукопожатия. На них запечатлено, как Эрдоган, крепко сжав руку коллеги, резко подтолкнул его, и главы государств поменялись местами перед камерами. В результате Макрон вынужден был стоять перед прессой с напряженным выражением лица.

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