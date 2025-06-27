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07:41, 27 июня 2025Мир

Эрдоган одним движением публично унизил Макрона на саммите НАТО

Эрдоган поставил Макрона в неловкое положение при помощи крепкого рукопожатия
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично унизил французского лидера Эммануэля Макрона на саммите НАТО в Гааге при помощи крепкого рукопожатия. Видео со встречи размещены на YouTube-канале издания Haber.

На кадрах запечатлено, как Эрдоган, крепко сжав руку коллеги, резко подтолкнул его. В итоге за одно движение главы государств поменялись местами перед фотосьемкой. Макрон не смог вырваться из хватки президента Турции и вынужден был продолжать стоять перед прессой с напряженным выражением на лице.

Ранее в сети распространилось видео, на котором Макрон получил пощечину от своей супруги Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. После произошедшего французский лидер по традиции протянул жене руку, но она проигнорировала этот жест.

Вот это да!
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