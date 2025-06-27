Воспитание сестры-школьницы пощечинами закончилось для россиянина уголовным делом

В Кировской области за истязание 16-летней сестры задержали 28-летнего мужчину

В Кировской области задержали 28-летнего россиянина, обвиняемого в жестоком истязании несовершеннолетней школьницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый в качестве мер воспитательного характера, как правило находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически давал 16-летней сестре пощечины. 29 мая на почве личных неприязненных отношений он схватил школьницу за шею, с силой сжал ее и высказал в адрес потерпевшей угрозу расправы.

Задержанный признал свою вину, раскаялся в содеянном, дал подробные и последовательные показания об обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Красноярском крае началось рассмотрение уголовного дела о расправе 34-летней россиянки над дочерями.