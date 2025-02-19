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11:49, 19 февраля 2025Силовые структуры

Зарубившая топором дочь россиянка объяснила свои действия

Зарубившая топором дочь россиянка объяснила свои действия состоянием аффекта
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярском крае началось рассмотрение уголовного дела о расправе 34-летней россиянки над дочерями. Об этом в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

В ходе заседания обвиняемая объяснила свои действия состоянием аффекта, вызванного напряженными отношениями с мужем. Однако экспертиза показала, что травмирующего психику события у обвиняемой не было и действовала она осознанно.

25 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина вошла в комнату дочерей и велела одной из них лечь на спину, потому что «надо сделать укольчик». После этого она вонзила нож в шею девочки, затем вооружилась топором и зарубила трехлетнюю дочь. Избежать расправы удалось лишь третьей — шестилетней девочке, которая стала свидетельницей преступления.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи старшая восьмилетняя дочь обвиняемой выжила, полученные ее младшей сестрой ранения оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что на Алтае пьяный россиянин расправился с сожительницей и изнасиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

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