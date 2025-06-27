Врач назвала избавляющий от запаха старости продукт

Эндокринолог Ширшова: Грибы содержат полезные для пожилых белки и антиоксиданты

Пожилым людям рекомендуется есть грибы шиитаки, шампиньоны и вешенки, рассказала диетолог, эндокринолог Екатерина Ширшова. О полезных свойствах этих продуктов и о том, почему они избавляют от «запаха старости», специалистка рассказала в беседе с KP.RU.

Она отметила, что эти грибы состоят преимущественно из воды и содержат небольшое количество качественного белка — около двух-трех граммов на 100 граммов свежего продукта. «Это гораздо легче по усвоению, чем наши традиционные грибы — кладези белка: подберезовики, подосиновики и белые. Вот они, лесные жители, действительно, более тяжелые и содержат плотную клетчатку и жирорастворимые вещества, которые могут чрезмерно нагружать пищеварение пожилого человека», — объяснила Ширшова.

Грибы врач назвала одним из лучших источников эрготионеина, мощного антиоксиданта, который активно защищает клетки от перекисного окисления липидов — источников так называемого «запаха старости». Эрготионеин также улучшает состояние кожи, а содержащийся в грибах спиридин увеличивает способность клеток к переработке поврежденных компонентов, поддержанию функций органов и замедлению возрастных изменений.

Ширшова также привела данные исследований, показавших, что регулярное употребление грибов связано с более низким риском когнитивных нарушений и деменции. Она предложила пожилым людям съедать две-три порции шампиньонов или шиитаке в неделю.

Ранее нутрициолог Ольга Бурлакова развеяла популярное заблуждение о шампиньонах. По словам Бурлаковой, эти грибы не растут на помойках — для их производства используются специальные фермы с оптимально увлажненной почвой.