Нутрициолог развеяла миф о шампиньонах

Нутрициолог Бурлакова: Шампиньоны следует ограничить людям с гастритом

Шампиньоны выращивают в контролируемых, а не диких условиях, вопреки распространенному мифу, рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова. Популярное заблуждение об этих грибах она развеяла в беседе с Life.ru.

По словам Бурлаковой, шампиньоны не растут на помойках — для их производства используются специальные фермы с оптимально увлажненной почвой, а весь процесс строго сертифицируется. «Шампиньоны обладают значительной пищевой ценностью, содержат полезные белки, витамины и минералы. Единственное ограничение связано с наличием хитина, который может вызывать раздражение слизистой ЖКТ у людей с гастритом, колитом или заболеваниями почек», — отметила она.

Однако таким людям, обратила внимание Бурлакова, нужно ограничить в рационе не только шампиньоны, но и все грибы в целом. В частности, это касается и случаев серьезных заболеваний почек или нарушений выведения солей, добавила врач. Она также обратила внимание на то, что во всех остальных случаях шампиньоны можно употреблять в пищу.

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