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18:37, 27 июня 2025Забота о себе

Врач перечислил препятствующие старению продукты

Гастроэнтеролог Загайнов: Зеленый чай и лосось замедляют возрастные изменения
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Annemarie Grudën / Unsplash

Продукты, богатые антиоксидантами и противовоспалительными веществами, играют ключевую роль в поддержании здоровья и замедлении возрастных изменений, рассказал гастроэнтеролог Антон Загайнов. Препятствующие старению продукты он перечислил в беседе с aif.ru.

К числу продуктов, замедляющих возрастные изменения, он отнес ягоды — чернику, малину, клубнику. «Они содержат антоцианы и другие мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и способствуют сохранению молодости кожи и мозга», — объяснил Загайнов.

Кроме того, врач порекомендовал пить зеленый чай, есть орехи (миндаль, грецкий и бразильский), авокадо, жирную рыбу (лосось, сардины), листовую зелень (шпинат и капусту кейл), оливковое масло первого отжима, семена льна, чиа и подсолнечника.

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Включение в рацион проверенных временем и исследованиями продуктов, богатых антиоксидантами, витаминами и полезными жирами, позволит не только замедлить процессы старения, но и снизить риск развития хронических заболеваний, обеспечив качественную и активную жизнь в любом возрасте, заключил Загайнов.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала пожилых людей сократить потребление молока. По ее словам, после 60 лет этот напиток повышает риск рака печени.

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