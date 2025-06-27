Врач перечислил препятствующие старению продукты

Гастроэнтеролог Загайнов: Зеленый чай и лосось замедляют возрастные изменения

Продукты, богатые антиоксидантами и противовоспалительными веществами, играют ключевую роль в поддержании здоровья и замедлении возрастных изменений, рассказал гастроэнтеролог Антон Загайнов. Препятствующие старению продукты он перечислил в беседе с aif.ru.

К числу продуктов, замедляющих возрастные изменения, он отнес ягоды — чернику, малину, клубнику. «Они содержат антоцианы и другие мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и способствуют сохранению молодости кожи и мозга», — объяснил Загайнов.

Кроме того, врач порекомендовал пить зеленый чай, есть орехи (миндаль, грецкий и бразильский), авокадо, жирную рыбу (лосось, сардины), листовую зелень (шпинат и капусту кейл), оливковое масло первого отжима, семена льна, чиа и подсолнечника.

Включение в рацион проверенных временем и исследованиями продуктов, богатых антиоксидантами, витаминами и полезными жирами, позволит не только замедлить процессы старения, но и снизить риск развития хронических заболеваний, обеспечив качественную и активную жизнь в любом возрасте, заключил Загайнов.

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