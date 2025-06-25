Пожилым россиянам посоветовали пить меньше молока

Гастроэнтеролог Дианова: Молоко увеличивает риск рака печени

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала пожилым россиянам пить меньше молока или совсем от него отказаться. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Врач рассказала, что, согласно исследованиям, чрезмерное употребление молока увеличивает риск рака печени у людей старше 61 года. По ее словам, опасной считается доза свыше трех с половиной стаканов в неделю. «Постепенно уменьшайте использование молока в кашах, йогуртах и других блюдах», — дала совет Дианова.

Она добавила, что коровье молоко можно хотя бы частично заменить на растительные заменители — соевое, овсяное, миндальное или рисовое молоко. Специалистка утверждает, что эти напитки тоже вкусные и богатые полезными веществами. Кроме того, растительные аналоги молока можно использовать для приготовления привычных блюд и десертов.

Ранее британский терапевт Наташа Фернандо посоветовала пить молоко в жару. По ее словам, этот напиток содержит натрий, который удерживает воду и позволяет избежать обезвоживания.