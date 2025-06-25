Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:41, 25 июня 2025Забота о себе

Пожилым россиянам посоветовали пить меньше молока

Гастроэнтеролог Дианова: Молоко увеличивает риск рака печени
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: alldiz / Unsplash

Диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова посоветовала пожилым россиянам пить меньше молока или совсем от него отказаться. Ее слова цитирует «Газета.Ru».

Врач рассказала, что, согласно исследованиям, чрезмерное употребление молока увеличивает риск рака печени у людей старше 61 года. По ее словам, опасной считается доза свыше трех с половиной стаканов в неделю. «Постепенно уменьшайте использование молока в кашах, йогуртах и других блюдах», — дала совет Дианова.

Она добавила, что коровье молоко можно хотя бы частично заменить на растительные заменители — соевое, овсяное, миндальное или рисовое молоко. Специалистка утверждает, что эти напитки тоже вкусные и богатые полезными веществами. Кроме того, растительные аналоги молока можно использовать для приготовления привычных блюд и десертов.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022

Ранее британский терапевт Наташа Фернандо посоветовала пить молоко в жару. По ее словам, этот напиток содержит натрий, который удерживает воду и позволяет избежать обезвоживания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    Артемий Лебедев назвал уехавших из России артистов людьми второго сорта

    «Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

    Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

    Зеленского обвинили в помощи сбежать с Украины совладельцу «Квартала 95»

    Банк России опустил курсы доллара и евро

    Из ЛДПР исключили главу думского комитета по труду Нилова

    Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

    В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости