Врач перечислила идеальные для жары напитки

Британский терапевт Наташа Фернандо перечислила неочевидные напитки, идеально подходящие для жаркой погоды. Ее советы приводит издание Metro.
По словам врача, необязательно пить только воду, чтобы избежать обезвоживания. Так, Фернандо посоветовала в жаркую погоду пить молоко: благодаря содержанию сахара, белка и жира этот напиток переваривается медленнее. «Молоко также содержит натрий, который позволяет организму дольше удерживать воду, способствуя поддержанию уровня гидратации», — добавила она.
Аналогичными свойствами обладают и растительные альтернативы обычному молоку, а соевое молоко также содержит электролиты, способствующие поддержанию водного баланса, отметила терапевт. Чтобы бороться с жаждой, она также порекомендовала употреблять арбузы, кокосовую воду, огурцы или огуречный сок, а также свежевыжатые фруктовые соки, разбавленные водой.
Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание, добавила она.