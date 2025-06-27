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11:26, 27 июня 2025Экономика

Выдающая микрокредиты компания купила российский банк

Микрофинансовая компания «Займер» купила российский банк «Евроальянс»
Дмитрий Воронин
Роман Макаров

Роман Макаров. Кадр: PRObonds / YouTube

Микрофинансовая организация (МФО) «Займер» стала владельцем российского банка «Евроальянс», приобретя 100 процентов его акций. Об этом сообщает Frank Media.

Основанный в Иванове в 1992 году банк выдающая микрокредиты организация купила за 490 миллионов рублей при его собственных средствах в 449 миллионов, отмечается в публикации.

«Благодаря сделке, наша компания выходит на рынок банковских услуг», — констатировал гендиректор «Займера» Роман Макаров, по словам которого было выбрано наиболее выгодное на рынке предложение, и теперь в МФО планируют предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам.

В беседе с ТАСС топ-менеджер уточнил, что ребрендинг «Евроальянса» пока не планируется, назвав первоочередной задачей насыщение банка технологиями.

Ранее стало известно, что в 2024 году на отечественный рынок микрокредитования пришло рекордное число новых заемщиков — в общей сложности 6,4 миллиона россиян впервые обратились за микрозаймами, а всего уникальных клиентов стало у МФО 14,8 миллиона.

Вот это да!
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