Выдающая микрокредиты компания купила российский банк

Микрофинансовая компания «Займер» купила российский банк «Евроальянс»

Микрофинансовая организация (МФО) «Займер» стала владельцем российского банка «Евроальянс», приобретя 100 процентов его акций. Об этом сообщает Frank Media.

Основанный в Иванове в 1992 году банк выдающая микрокредиты организация купила за 490 миллионов рублей при его собственных средствах в 449 миллионов, отмечается в публикации.

«Благодаря сделке, наша компания выходит на рынок банковских услуг», — констатировал гендиректор «Займера» Роман Макаров, по словам которого было выбрано наиболее выгодное на рынке предложение, и теперь в МФО планируют предложить свои услуги как розничным, так и корпоративным клиентам.

В беседе с ТАСС топ-менеджер уточнил, что ребрендинг «Евроальянса» пока не планируется, назвав первоочередной задачей насыщение банка технологиями.

Ранее стало известно, что в 2024 году на отечественный рынок микрокредитования пришло рекордное число новых заемщиков — в общей сложности 6,4 миллиона россиян впервые обратились за микрозаймами, а всего уникальных клиентов стало у МФО 14,8 миллиона.