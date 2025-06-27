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11:34, 27 июня 2025Наука и техника

Выявили неожиданную пользу дневного сна

PLOS Biology: Короткий дневной сон улучшает креативность решения задач
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Небольшой дневной сон может помочь найти нестандартное решение для сложной задачи. Об этом сообщает журнал PLOS Biology со ссылкой на исследование, проведенное в Германии.

В эксперименте участвовали 90 человек, которым предложили выполнить задание на выявление закономерностей. Условия теста предполагали наличие скрытого упрощения, о котором испытуемым не сообщали. После выполнения нескольких раундов участники отдыхали 20 минут: часть из них спала, другие бодрствовали. За мозговой активностью наблюдали с помощью ЭЭГ.

После отдыха 70 процентов участников обнаружили решение, позволяющее быстрее справиться с задачей. Особенно высокие показатели были у тех, кто достиг фазы N2 — стадии неглубокого сна: среди них прорыв зафиксирован в 85,7 процентах случаев. У бодрствующих этот показатель составил 55,5 процента. Исследователи связывают это с так называемым спектральным уклоном ЭЭГ — показателем, отражающим глубину сна. Именно он, предположительно, способствует перестройке нейронных связей и улучшению когнитивной гибкости.

Авторы подчеркивают: короткий сон не только помогает восстановиться, но и активизирует внутренние когнитивные механизмы, повышающие шансы на успешное решение задач, требующих нестандартного подхода.

Ранее ученые установили, что слишком продолжительный ночной сон может быть не менее вредным, чем его недостаток. Согласно исследованию, девятичасовой и более сон особенно негативно влияет на память и мышление у людей с депрессией.

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