Промышленный эксперт Хазанов назвал крупным месторождение лития в Шевченко

Одно из крупнейших месторождений лития на Украине в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР) может содержать 1,2 миллиона тонн лития, но все данные о полезных ископаемых Украины строятся на исследованиях СССР и требуют уточнений. Об этом «Ленте.ру» сообщил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Это одно из крупнейших месторождений на территории Евразии. Там 1,2 миллиона тонн лития. Месторождение крупное, пригодное для обработки открытым способом», — сказал Хазанов, отметив, что вокруг находятся поля, и местные жители могут быть против его разработки.

На Украине сподуменовые месторождения лития, которые хорошо апробированы, отметил Хазанов. Однако все зарубежные данные о полезных ископаемых Украины строятся на советской информации и требуют дополнительной разведки.

«Эти запасы все были разведаны при советской власти, когда совершенно была другая экономика, были другие цены на металлы, все было другое. Соответственно, эти запасы надо сейчас по-хорошему пересчитывать и смотреть, а они будут рентабельны при освоении при нынешних ценах или нет», — заключил специалист.

Ранее французская газета Le Figaro писала о том, что Вооруженные силы России взяли под контроль месторождение лития в населенном пункте Шевченко Донецкой народной республики (ДНР). Это месторождение считается одним из самых перспективных на Украине, поскольку содержит высокоминерализованный сподумен, из которого литий добывается легче, чем из петалита. Также на шевченковском участке обнаружены залежи редкоземельных металлов.

Там также обратили внимание, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития: в Шевченко (ДНР) и Крутой Балке (Запорожская область). Еще два — Полоховское и Добра — расположены в Кировоградской области. Уточняется, что сейчас никакое из них не эксплуатируется.

