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15:58, 27 июня 2025Силовые структуры

Жительница ЛНР получила срок за добровольный шпионаж в пользу Украины

В ЛНР местную жительницу суд приговорил к 15 годам за шпионаж в пользу Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) местную жительницу Светлану Ковалеву суд приговорил к 15 годам за шпионаж в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она признана виновной по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Как установил суд, Ковалева, имевшая гражданство Украины, решила добровольно заняться шпионажем в пользу Киева. Женщина собирала и передавала сведения о местах дислокации и составе российских войск на территории региона. Уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным ФСБ России.

Суд приговорил ее к 15 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала передававшего Киеву данные о Российской армии жителя ЛНР.

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