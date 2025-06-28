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11:35, 28 июня 2025Россия

Боец в зоне СВО чудом выжил после попадания дрона в шею

РИА Новости: Боец в зоне СВО чудом выжил после попадания дрона в шею
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский военный в зоне специальной военной операции (СВО) чудом выжил после попадания в шею украинского FPV-дрона, заявила медсестра отдельного медотряда группировки «Днепр» с позывным Феникс. Об этом сообщает РИА Новости.

«И там порез шеи, там вообще, наложили ему специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!» — сказала специалист. По ее словам, на войне неверующих нет.

Медотряду группировки делегация Русской православной церкви передала стяг «Спас Нерукотворный Херсонесский», шевроны и иконы.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором военные, вернувшиеся из плена, разговаривают с матерями. В ролике можно услышать, что некоторые матери плакали во время разговоров с вернувшимися сыновьями. Одна из женщин назвала освобождение солдат чудом.

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