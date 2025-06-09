Разговоры вернувшихся из плена российских военных с матерями сняли на видео

Минобороны показало видео разговоров вернувшихся из плена военных с матерями

Минобороны России показало видео, на котором военные, вернувшиеся из плена, разговаривают с матерями. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

На видео можно услышать, что некоторые матери плакали во время разговоров с вернувшимися сыновьями. Одна из женщин назвала освобождение солдат чудом.

«Все, что было там — капец. Самый лучший день в моей жизни. (...) Что я вот дома», — поделился один из бойцов во время интервью.

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня российское оборонное ведомство сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.