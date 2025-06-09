Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:44, 9 июня 2025Россия

Разговоры вернувшихся из плена российских военных с матерями сняли на видео

Минобороны показало видео разговоров вернувшихся из плена военных с матерями
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео, на котором военные, вернувшиеся из плена, разговаривают с матерями. Соответствующие кадры оказались в распоряжении «Ленты.ру».

На видео можно услышать, что некоторые матери плакали во время разговоров с вернувшимися сыновьями. Одна из женщин назвала освобождение солдат чудом.

«Все, что было там — капец. Самый лучший день в моей жизни. (...) Что я вот дома», — поделился один из бойцов во время интервью.

Договоренность об обмене военнопленными была достигнута в Стамбуле 2 июня по итогам встречи делегаций России и Украины. Переговоры продлились менее двух часов. Москва и Киев договорились об обмене военнопленных моложе 25 лет и всех тяжелораненых. 9 июня российское оборонное ведомство сообщило об обмене первой группы пленных. Точное число бойцов при этом не указывалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия объявила об ударе возмездия по Украине за теракты на аэродромах. Армия могла атаковать «систему принятия решений» Киева

    Разговоры вернувшихся из плена российских военных с матерями сняли на видео

    Джастин Бибер высказался об отношениях с женой

    Названы главные задачи стратегии развития ВМФ России

    Лабрадор Спарта будет отвечать за безопасность аэропорта Камчатки

    Охотника за антиквариатом приговорили к тюремному сроку за финансирование терроризма

    В России ввели нормы по количеству задаваемого школьникам домашнего задания

    Российский спасатель вернул к жизни пострадавшего при пожаре мужчину

    «Интер» объявил имя нового главного тренера

    Сбежавшего из зоопарка под Ростовом кенгуру Сиднея поймали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости