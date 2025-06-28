Денежный дождь прошел в США

В США с вертолета скинули сотни долларов

В США устроили денежный дождь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в Детройте сотни долларов упали с неба на жителей. Это была последняя просьба владельца автомойки, которого недавно не стало.

Для акции перекрыли одну из улиц города, туда прибежали жители. Вскоре в небе появился вертолет, с которого начали сбрасывать настоящие купюры. Люди спокойно забирали доллары, а через полчаса улицу снова открыли.

Ранее в Москве задержали уроженца Камеруна, который обещал превратить рубли в доллары специальным раствором.