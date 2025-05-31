В Москве задержали превратившего раствором рубли в доллары мужчину

В Москве задержали якобы превратившего раствором рубли в доллары камерунца

В Москве задержали уроженца Камеруна, который обещал превратить рубли в доллары специальным раствором. Подробности публикует Baza.

Один из пострадавших 40-летнего Таканга Ханс Таби рассказал следователям о его схеме. По словам мужчины, чтобы превратить бумагу в деньги, необходимо взять пятитысячную купюру и помыть ее специальным порошком с водой. «После этого полученной водой следует обработать находящиеся в чемодане деньги и выдержать их некоторое время в фольге», — пояснил

потерпевший и добавил, что благодаря данным манипуляциям он пытался получить одну купюру достоинством 100 долларов.

Сначала задержанный сам демонстрировал упомянутый трюк, из-за чего люди и отдавали ему деньги. После проведения ритуала он передавал им якобы готовые пачки денег, которые были запечатаны, запрещал их вскрывать, а после пропадал. Таким образом иностранец украл у одного потерпевшего 500 тысяч рублей, а у второго — 1,2 миллиона рублей.

В итоге пострадавшие обратились в полицию, которая вскоре задержала афериста. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в мае россиян предупредили об активизации мошенников перед летним сезоном отпусков.