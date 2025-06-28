Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:31, 28 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек Украине провал по всем направлениям

Депутат Рады Дубинский: Отправка резервов под Сумы обернется для ВСУ провалом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Решение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского отправить резервы в Сумскую область обернется для ВСУ провалом по всем направлениям. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Сырский.

«Чтобы подкрепить треп ... про “Путин не побеждает”, Сырский перекинул резервы на Сумщину и отрапортовал про “остановку наступления русских”», — пояснил Дубинский, добавив, что в то же время у российской армии есть успехи в районе Днепропетровской области и вокруг Красноармейска (украинское название — Покровск).

«Но на Сумщине зато Путин не побеждает. Итогом будет провал по всем направлениям», — резюмировал политик.

Ранее Дубинский заявил, что Россия выиграла от неудачи президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высоко оценил заявления Путина

    Трамп назвал главу ФРС США упрямым ослом

    В Иране ответили Трампу со словами «Израиль побежал к "папочке" из-за наших ракет»

    Путин отверг обвинения в агрессивности России и переадресовал их Западу

    Огненный шар упал с неба в американском штате и вызвал землетрясение

    Росавиация начала расследование трех инцидентов в российских регионах

    Военный эксперт рассказал о продвижении ВС России в Юнаковке

    Депутат Рады предрек Украине провал по всем направлениям

    Несколько взрывов прогремело в Одессе

    Экс-разведчик США назвал причину победы России в украинском конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости