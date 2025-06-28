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00:05, 28 июня 2025Бывший СССР

На Украине назвали выигравшую от саммита НАТО страну

Дубинский: Россия выиграла от неудачи Зеленского на саммите НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале назвал страну, которая выиграла от саммита НАТО в Гааге.

По его мнению, таковой стала Россия, а украинский президент Владимир Зеленский потерпел неудачу, не получив никаких гарантий для укрепления позиций Киева.

Депутат добавил, что ключевой целью поездки политика на саммит была попытка добиться новой финансовой и военной помощи, однако, этого не было достигнуто.

«Трамп не усилил позицию Зеленского намеренно. Европейцы — из-за неспособности это сделать. А в плюсе опять русские», — заключил Дубинский.

Ранее китайское издание NetEase выразило мнение, что саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Как отмечается в статье, члены НАТО ожидали, что Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи СМИ назвало стратегической победой России.

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