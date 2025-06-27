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13:27, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Саммит НАТО назвали победой для России

NetEase: Саммит НАТО в Гааге стал победой для России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Toby Melville / Reuters

Саммит НАТО, прошедший в Гааге с 24 по 25 июня, стал победой для России. Такое мнение выразило китайское издание NetEase.

«Нынешний саммит НАТО рассматривается как критический момент для проверки терпения Запада в отношении конфликта на Украине. Большинство стран-участниц заявили о дальнейшей поддержке Украины, но разрыв между обещаниями и реальными действиями увеличивается», — говорится в статье.

Как отметило издание, члены НАТО ожидали, что президент США Дональд Трамп объявит об усилении поддержки Украины, но этого не произошло. Такой исход встречи СМИ назвало стратегической победой для России.

Ранее британская газета The Times назвала прискорбным тот факт, что на саммите НАТО не обсуждалась поддержка Украины. Она также обратила внимание, что Трамп по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности усилить давление на Россию.

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