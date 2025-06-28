Глава Минкульта России прибыла с визитом в КНДР

Глава Минкульта России Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР

Министр культуры России Ольга Любимова прибыла с рабочим визитом в КНДР. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Министр отметила, что сотрудничество между странами в сфере культуры достигло небывалых высот. По ее словам, сейчас реализуется ряд знаковых двусторонних проектов.

«Активное сотрудничество в сфере культуры демонстрирует высокие дружеские отношения, сложившиеся между нашими странами на основе взаимного уважения и солидарности, тесных исторических связей», — отметила Любимова.

В начале июня секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой они обсудили украинский кризис и вопросы сотрудничества в различных областях.