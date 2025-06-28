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21:23, 28 июня 2025Мир

Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: IMAGO / Mohammed Nasser apaimage / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа одного из основателей палестинского радикального движения ХАМАС Хахама Мухаммеда Иссу аль-Иссу. Об этом проинформировала пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Сообщается, что Иссу аль-Иссу занимал должность начальника штаба в военном крыле организации и сыграл «значительную роль» в осуществлении нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года.

Ранее ЦАХАЛ заявила, что в ходе ночных ударов ликвидировала начальника центрального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Он считался самым высокопоставленным военным командиром и ближайшим соратником верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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