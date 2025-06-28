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21:11, 28 июня 2025Мир

Канцлер Германии раскрыл отношение граждан к войне с Россией

Канцлер Германии Мерц заявил, что в немцах укоренился страх войны с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в гражданах страны укоренился страх войны с Россией, однако сам он не опасается военной конфронтации. Об этом он сообщил в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.

«У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что следует иметь «реалистичный взгляд на империалистические устремления России». В связи с этим Мерц призвал вооружать Германию, отметив, что армия страны по-прежнему испытывает дефицит людей и техники.

Ранее немецкий канцлер заявил, что пока не желает говорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, после последнего разговора Путина с экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем Москва лишь усилила обстрелы Украины и нарастила боевую мощь.

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