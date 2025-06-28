Мерц заявил, что не желает говорить с Путиным из-за эскалации на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока не желает говорить по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. В беседе с изданием Süddeutsche Zeitung он заметил, что подобные контакты могут стать причиной эскалации на Украине.

По словам немецкого канцлера, после поездки венгерского премьера Виктора Орбана в Москву летом 2024 года и последнего разговора главы России с экс-канцлером ФРГ Олафом Шольцем Москва лишь усилила обстрел Украины и нарастила боевую мощь.

«Так что если это результат таких телефонных звонков, я бы долгое время воздерживался от них», — подчеркнул политик.

Ранее в Германии заявили, что Мерц дошел до нацистских высказываний из-за безнаказанности. Экс-депутат бундестага Дитер Дем подчеркнул, что правящая элита страны уже давно демонстрирует возмутительное высокомерие.