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12:29, 28 июня 2025Мир

В Германии объяснили нацистские высказывания Мерца

Экс-депутат Дем: Мерц дошел до нацистских высказываний из-за безнаказанности
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц дошел до использования нацистских высказываний, таких как его слова о «грязной работе» относительно ударов Израиля по Ирану, из-за чувства собственной безнаказанности. Об этом заявил экс-депутат бундестага от Левой партии и один из составителей иска против главы правительства Дитер Дем, передает РИА Новости.

«Я далек от того, чтобы обвинять Писториуса или Мерца в фашизме. Но они находятся в таком триумфальном настроении, что, похоже, считают, будто могут безнаказанно и припеваючи употреблять (...) преступное выражение "грязная работа"», — сказал он.

По словам бывшего депутата, такими словами канцлер также демонстрирует высокомерие немецких властей на фоне бессилия оппозиции в бундестаге, разделенной на «левую и правую» части. Он добавил, что сейчас немецкие СМИ ставят в вину даже самые безобидные слова любому человеку, который с пониманием относится к России или Палестине, в то время как такие же действия со стороны правящей элиты игнорируются.

Ранее Фридрих Мерц похвалил Израиль фразой «выполнил грязную работу» после ударов по Ирану. Канцлер добавил, что испытывает уважение к руководству Израиля.

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