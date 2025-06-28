Ле Пен призвала готовиться к выборам во Франции

Марин Ле Пен призвала своих сторонников готовиться к парламентским выборам

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен призвала своих сторонников готовиться к возможным парламентским выборам в стране. Обращение политика было опубликовано на ее Youtube-канале.

По словам Ле Пен, внеочередные выборы могут состояться на фоне разобщенности в «лагере» действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

«Опасно было бы убеждать себя в том, что роспуска парламента не будет. Пока нет решения, мы должны рассматривать все варианты. Наш долг — быть готовыми к такому моменту с 7 июля», — заявила Марин.

Она также добавила, что сторонники Макрона обязаны не позволить распаду внутри пропрезидентского блока продолжаться.

Ранее стало известно, что во Франции высмеяли Макрона за странное рукопожатие с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.