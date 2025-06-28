Стефанчук: Верховная Рада готовит законопроект о выборах после окончания боев

Верховная Рада Украины начала работать над законопроектом о проведении выборов после окончания боевых действий. О подготовке к выборам сообщил спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире украинского телемарафона, передает ТАСС.

«Мы нарабатываем этот законопроект, так как для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — сказал он.

По его словам, депутаты готовят «разные базовые сценарии» и будут решать многие организационные вопросы, чтобы украинцы могли реализовать «фундаментальное конституционное право на выбор». Стефанчук также подчеркнул, что выборы пройдут только после завершения боев и подписания мирного соглашения.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов не нашел достойного кандидата на пост президента Украины. «Все исповедуют абсолютно антигосударственные, антинародные идеи, потому что хотят понравиться инвесторам, которые реализовывают сценарий войны до последнего украинца», — сказал он.