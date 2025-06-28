Рогов: На Украине нет достойного кандидата на пост президента

На Украине нет достойных политиков на пост главы государства, которые бы при этом жили в самой стране, «были живы, здоровы и на свободе», заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

Рогов отметил, что не видит людей, которые смогли бы «реализовывать не то, чтобы независимую политику на Украине, а хотя бы хоть нейтральную, невредную живущим там людям». По его мнению, «все исповедуют абсолютно антигосударственные, антинародные идеи, этого не скрывают, потому что хотят понравиться инвесторам, которые разжигают конфликт и реализовывают сценарий войны до последнего украинца».

В марте президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что президентские выборы на Украине возможны только после мирного соглашения с Россией и отмены военного положения. Политик также добавил, что первостепенным шагом должна стать разработка плана урегулирования с гарантиями безопасности для Украины.