На Украине предупредили о готовящейся атаке сотен российских дронов

«Страна.ua»: Украину могут атаковать более 400 «Шахедов»

Предстоящей ночью Россия может ударить по Украине четырьмя сотнями дронов «Шахед». О готовящейся атаке предупредило издание «Страна.ua».

«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 "Шахедов", пишут украинские мониторинговые паблики. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар из стратегической авиации, а также с моря», — указано в сообщении.

Отмечается, что в украинском небе уже зафиксированы около 50 «Шахедов».

Ранее Вооруженные силы (ВС) России применили новую модификацию дрона-камикадзе «Герань-2» в зоне спецоперации (СВО). Дрон поразил цех на аэродроме Краматорска, где собирали беспилотники.