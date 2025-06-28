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21:14, 28 июня 2025Бывший СССР

На Украине предупредили о готовящейся атаке сотен российских дронов

«Страна.ua»: Украину могут атаковать более 400 «Шахедов»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Предстоящей ночью Россия может ударить по Украине четырьмя сотнями дронов «Шахед». О готовящейся атаке предупредило издание «Страна.ua».

«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 "Шахедов", пишут украинские мониторинговые паблики. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар из стратегической авиации, а также с моря», — указано в сообщении.

Отмечается, что в украинском небе уже зафиксированы около 50 «Шахедов».

Ранее Вооруженные силы (ВС) России применили новую модификацию дрона-камикадзе «Герань-2» в зоне спецоперации (СВО). Дрон поразил цех на аэродроме Краматорска, где собирали беспилотники.

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