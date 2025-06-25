Применение новой «Герани» показали на видео

Применение ВС РФ «Герани-2» с оптической системой наведения показали на видео

Вооруженные силы (ВС) России применили новую модификацию дрона-камикадзе «Герань-2» в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Отмечается, что дрон поразил цех на аэродроме Краматорска, где собирали беспилотники. На видео показано приближение к цели, снятое камерой беспилотника «Герань», и сделанные другим дроном кадры ее поражения.

Telegram-канал «Военный осведомитель» допустил, что по цеху ударили «Геранью» с оптической системой наведения. Базовые версии дронов атаковали цели по заранее заложенным координатам.

Ранее в июне стало известно, что ВС России начали применять новую версию дрона-камикадзе «Герань-2» в зоне СВО. Аппараты оснащены камерой и системой прямого радиоуправления. Также беспилотники получили модуль искусственного интеллекта, который позволяет распознавать цели.