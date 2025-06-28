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00:17, 28 июня 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о потере половины газодобычи и огромной сумме потерь

Депутат Рады Нагорняк: Украина за полтора года утратила 50 % газодобычи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире YouTube-канала «День.Live» сообщил о том, что Украина потеряла за последние полтора года половину газодобычи, его слова приводит ТАСС.

Политик отметил, что речь идет об огромной сумме потерь, поскольку на восстановление нужны миллиарды долларов и годы работы.

Власти заявляют о продолжающейся добыче природного газа в стране, несмотря на повреждения инфраструктуры, однако это не так, республика импортирует топливо из-за его нехватки, подчеркнул нардеп. Он добавил, что убытки еще не подсчитаны даже «Нафтогазом», однако речь идет о миллиардах.

«Потому что потеряны не только какие-то скважины или наземное оборудование, потеряно также оборудование газоподготовки, некоторые газовые перекачивающие станции, другое имущество», — пояснил Нагорняк.

В мае цены на природный газ на Украине достигли рекорда за два года, достигнув максимальных значений — 23 тысячи гривен (553 доллара) за кубометр.

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