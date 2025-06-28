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15:40, 28 июня 2025Россия

Путин выразил уверенность в победе России в СВО

Путин: Победа России в СВО на Украине обязательно произойдет
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин открыл по видеосвязи молодежные центры в российских регионах. В разговоре с активисткой с Ямала Полиной Черемных, женой бойца СВО, он передал пожелания мужчине и его боевым товарищам. «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал президент.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня молодежи. В ходе общения с главой государства представители молодежных организаций рассказали об особенностях новых центров.

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