Путин выразил уверенность в победе России в СВО

Путин: Победа России в СВО на Украине обязательно произойдет

Победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине обязательно произойдет. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин открыл по видеосвязи молодежные центры в российских регионах. В разговоре с активисткой с Ямала Полиной Черемных, женой бойца СВО, он передал пожелания мужчине и его боевым товарищам. «Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал президент.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня молодежи. В ходе общения с главой государства представители молодежных организаций рассказали об особенностях новых центров.