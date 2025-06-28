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19:15, 28 июня 2025Мир

Путин заявил о попытках «послать подальше» Россию

Путин заявил, что Россию «посылали подальше» с ее мнением о расширении НАТО
Андрей Шеньшаков

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин напомнил, что Россию «посылали подальше» с ее мнением о расширении НАТО. Об этом глава государства заявил журналистам во время пресс-конференции в Минске.

По словам Владимира Владимировича, Россия всегда считала, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой. Однако на деле происходит «одно расширение НАТО за другим».

«Россию заверяли, что Москва не должна этого бояться, это ей не угрожает. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, с ним абсолютно никто не считался», — сообщил Путин.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прокомментировал перевооружение НАТО.

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